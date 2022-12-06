У червоному на червону доріжку: Флоренс П'ю на церемонії British Fashion Awards у сукні від Valentino

Образ 26-річної дівчини став одним із найелегантніших на цьому заході.

У понеділок, 5 грудня, в Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення нагороди British Fashion Awards, яку відвідало багато зірок світу кіно, моди та музичної індустрії.

Серед гостей цієї розкішної церемонії була акторка Флоренс П'ю, добре відома багатьом за роллю у фільмах "Маленькі жінки" та "Не хвилюйся, люба".

На цій церемонії зірка вирішила з'явитися в класичному образі і одягла вечірню сукню від Valentino у знаменитому насиченому червоному відтінку. Її сукня на червоній доріжці мала дуже елегантний вигляд.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

У вбрання був також довгий важкий шлейф та відкрита спина. Образ зірка доповнила кількома лаконічними діамантовими прикрасами, насиченим макіяжем з акцентом на яскравих губах, а волосся уклала назад.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

П'єрпаоло Піччолі, креативний директор Дому Valentino, отримав нагороду "Дизайнер року" на церемонії, що проводилася у Королівському Альберт-Голі. Цю важливу нагороду вручила модельєрові Флоренс.

Флоренс П'ю та П'єрпаоло Піччолі / Фото: Getty Images

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