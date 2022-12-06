Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоному на червону доріжку: Флоренс П'ю на церемонії British Fashion Awards у сукні від Valentino

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
513
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоному на червону доріжку: Флоренс П'ю на церемонії British Fashion Awards у сукні від Valentino

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Образ 26-річної дівчини став одним із найелегантніших на цьому заході.

У понеділок, 5 грудня, в Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення нагороди British Fashion Awards, яку відвідало багато зірок світу кіно, моди та музичної індустрії.

Серед гостей цієї розкішної церемонії була акторка Флоренс П'ю, добре відома багатьом за роллю у фільмах "Маленькі жінки" та "Не хвилюйся, люба".

На цій церемонії зірка вирішила з'явитися в класичному образі і одягла вечірню сукню від Valentino у знаменитому насиченому червоному відтінку. Її сукня на червоній доріжці мала дуже елегантний вигляд.

Флоренс П'ю / © Getty Images
Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

У вбрання був також довгий важкий шлейф та відкрита спина. Образ зірка доповнила кількома лаконічними діамантовими прикрасами, насиченим макіяжем з акцентом на яскравих губах, а волосся уклала назад.

Флоренс П'ю / © Getty Images
Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

П'єрпаоло Піччолі, креативний директор Дому Valentino, отримав нагороду "Дизайнер року" на церемонії, що проводилася у Королівському Альберт-Голі. Цю важливу нагороду вручила модельєрові Флоренс.

Флоренс П'ю та П'єрпаоло Піччолі / © Getty Images
Флоренс П'ю та П'єрпаоло Піччолі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Топ-5 двійників серед голівудських зірок

Топ-5 двійників серед голівудських зірок

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
513
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація