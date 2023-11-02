У червоному пальті й сукні з принтом: Соломія Вітвіцька на прем'єрі фантастичного фільму

Соломія Вітвіцька відвідала прем'єру фантастичного фільму "Королівство тварин" режисера Тома Кає, яка відбулася у кінотеатрі "Оскар".

Для свого виходу телеведуча обрала червоне пальто, сукню міді з принтом і чорні чоботи. На плечі у неї висіла сумка Calvin Klein, до якої Соломія прив'язала червону хустку з монограмою Louis Vuitton.

Соломія Вітвіцька

Захід відвідали й інші знаменитості: модель і діджейка Олімпія Вайтмусташ, актори Тарас Цимбалюк і Тимур Асланов, учасниця "Холостяка-11" Розалі Номбре, співачка Софія Єгорова та інші.

Олімпія Вайтмусташ

Тимур Асланов і Тарас Цимбалюк

Розалі Номбре і Юрій Марченко

Софія Єгорова

Про фільм:

За сюжетом картини, світ охоплює хвиля мутацій, які перетворюють звичайних людей на тварин. Головний герой Франсуа робить усе, щоб урятувати свою дружину, на яку вплинуло це таємниче явище. Поки навколо з’являються нові істоти, головний герой і його 16-річний син вирушають на пошуки матері – і це змінить їхні життя назавжди.

У стрічці головні ролі зіграли Ромен Дюріс, Адель Екзаркопулос і Поль Кіршер.

Світова прем'єра фільму "Королівство тварин" відбулася на 76-му Каннському кінофестивалі, де він відкрив програму "Особливий погляд" – другу за значенням фестивальну секцію після основного конкурсу.

Видання The Hollywood Reporter назвало стрічку "оригінальною та пронизливою роботою", а Little White Lies описало її як "теплу й винахідливу науково-фантастичну драму".

Стрічка "Королівство тварин" відсьогодні, 2 листопада, – в українському прокаті.

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