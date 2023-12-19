У червоному пальті та довгій сукні: елегантна Дженніфер Лоуренс на заході в Нью-Йорку

Для відвідування вистави акторка обрала лаконічне вбрання від бренду, з яким давно співпрацює.
Дженніфер Лоуренс відвідала прем'єру нової постановки Appropriate, яка відбулася у театрі Гейс на Бродвеї. Акторка прийшла на захід, щоб підтримати колег — Сару Полсон та Ель Фаннінг, які там зіграли.
Перед камерами оскароносна зірка з'явилася у досить скромному, але елегантному образі, оскільки одягла чорну атласну сукню, поверх якої накинула червоне оверсайз пальто від бренду The Row із колекції осінь-зима 2023 року.
Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками, золотими сережками-кільцями та дуже лаконічним макіяжем.
Сара Полсон відвідала прем'єру вистави на Бродвеї у чорній сукні від бренду Alexandre Vauthier з колекції весна-літо 2024. Вбрання було з асиметричною спідницею та V-подібним декольте.
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