У червоному піджаку з паєтками: український артист у гламурному луку зіграв на саксофоні в новому кліпі

Панас Буйний випустив композицію про кохання і відео до неї.

Український співак Панас Буйний презентував свою нову пісню під назвою "Горнятко капучіно".

"Цей трек - це нове дихання в такий нелегкий час для нас, українців. Дуже довго я вагався, чи варто писати щось не про війну.

Я хотів поділитися емоцією тепла, сімейного вогнища й кохання", - сказав співак.

Буйний також випустив кліп на цю композицію. У відео артист продемонстрував кілька стильних луків.

Панас постав у червоних штанях, чорній футболці і червоному піджаку, розшитому паєтками. В цьому гламурному образі співак демонструє чудове вміння гри на саксофоні.

Панас Буйний

Інший аутфіт складається з чорного костюма, піджак якого він одягнув на голе тіло, щоб показати татуювання на грудях.

Панас Буйний

У третьому луку Буйний поєднав чорне пальто і костюм із червоно-зеленим картатим шарфом.

Панас Буйний

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