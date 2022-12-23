У червоному піджаку з паєтками: український артист у гламурному луку зіграв на саксофоні в новому кліпі

Панас Буйний випустив композицію про кохання і відео до неї.
Український співак Панас Буйний презентував свою нову пісню під назвою "Горнятко капучіно".
"Цей трек - це нове дихання в такий нелегкий час для нас, українців. Дуже довго я вагався, чи варто писати щось не про війну.
Я хотів поділитися емоцією тепла, сімейного вогнища й кохання", - сказав співак.
Буйний також випустив кліп на цю композицію. У відео артист продемонстрував кілька стильних луків.
Панас постав у червоних штанях, чорній футболці і червоному піджаку, розшитому паєтками. В цьому гламурному образі співак демонструє чудове вміння гри на саксофоні.
Інший аутфіт складається з чорного костюма, піджак якого він одягнув на голе тіло, щоб показати татуювання на грудях.
У третьому луку Буйний поєднав чорне пальто і костюм із червоно-зеленим картатим шарфом.
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