У червоному плащі і з масивними окулярами: Кім Кардашян в образі анімаційної героїні з'явилася у Нью-Йорку

Зірка реаліті та інфлюенсерка продемонструвала на вулицях Нью-Йорка новий модний образ.
Кім Кардашян потрапила в об'єктиви папараці, коли виходила з одного із готелів у Нью-Йорку.
Зірка реаліті, як завжди, до деталей продумала свій лук. Цього разу вона одягла червоний плащ у спортивному стилі із чорно-білими вставками. Підперезалася Кім червоним поясом.
Під плащем на інфлюенсерці був чорний обтислий комбінезон із пікантним декольте. Образ вона доповнила чорними ботильонами на шпильках.
Кардашян розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на пишних віях, а на шию одягла підвіску на ланцюжку.
У руці вона тримала чорну волохату хутряну сумочку, а на обличчя надягла чорні масивні окуляри.
У такому вигляді Кім схожа на анімаційну героїню Elastigirl із супергеройського фільму Pixar "Суперссімейка".
Нагадаємо, раніше Кардашян портрапила в об'єктиви папараці у дуже тісних чорних лосинах-черевиках і вкороченому бомбері із написами на рукавах.
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