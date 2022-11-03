У червоному плащі і з масивними окулярами: Кім Кардашян в образі анімаційної героїні з'явилася у Нью-Йорку

Зірка реаліті та інфлюенсерка продемонструвала на вулицях Нью-Йорка новий модний образ.

Кім Кардашян потрапила в об'єктиви папараці, коли виходила з одного із готелів у Нью-Йорку.

Зірка реаліті, як завжди, до деталей продумала свій лук. Цього разу вона одягла червоний плащ у спортивному стилі із чорно-білими вставками. Підперезалася Кім червоним поясом.

Під плащем на інфлюенсерці був чорний обтислий комбінезон із пікантним декольте. Образ вона доповнила чорними ботильонами на шпильках.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кардашян розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на пишних віях, а на шию одягла підвіску на ланцюжку.

У руці вона тримала чорну волохату хутряну сумочку, а на обличчя надягла чорні масивні окуляри.

У такому вигляді Кім схожа на анімаційну героїню Elastigirl із супергеройського фільму Pixar "Суперссімейка".

Кім Кардашян - Elastigirl

Нагадаємо, раніше Кардашян портрапила в об'єктиви папараці у дуже тісних чорних лосинах-черевиках і вкороченому бомбері із написами на рукавах.

Читайте також: