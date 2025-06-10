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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

У червоному поло і джинсах-кльош: папараці заскочили Вікторію Бекхем у Парижі

51-річна дизайнерка у стильному аутфіті з'явилася у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем потрапила до об’єктивів папапаці у Парижі. Судячи з виразу обличчя, модельєрка була не дуже рада бачити фотографів.

Вікі мала стрункий і стильний вигляд. На ній було червоне поло, яке вона заправила у темно-сині джинси-кльош із високим посадженням і накладними кишенями. Вбрання дизайнерка скомбінувала із взуттям на високих платформах і підборах.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

У Бекхем було укладання з недбалими локонами, масивні окуляри на обличчі і коктейльні каблучки на руці. На плечі у знаменитості висіла темно-бордова сумка Hermes Kelly.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала милі знімки чоловіка Девіда з їхніми домашніми улюбленцями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
311
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