У червоному поло і джинсах-кльош: папараці заскочили Вікторію Бекхем у Парижі

Вікторія Бекхем / © Getty Images

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Вікторія Бекхем потрапила до об’єктивів папапаці у Парижі. Судячи з виразу обличчя, модельєрка була не дуже рада бачити фотографів.

Вікі мала стрункий і стильний вигляд. На ній було червоне поло, яке вона заправила у темно-сині джинси-кльош із високим посадженням і накладними кишенями. Вбрання дизайнерка скомбінувала із взуттям на високих платформах і підборах.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

У Бекхем було укладання з недбалими локонами, масивні окуляри на обличчі і коктейльні каблучки на руці. На плечі у знаменитості висіла темно-бордова сумка Hermes Kelly.

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Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала милі знімки чоловіка Девіда з їхніми домашніми улюбленцями.