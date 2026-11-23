Кім Кардашян / © Getty Images

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Кім Кардашян знову зазнімкували на Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі, який відбувся на трасі Лас-Вегас-Стріп у штаті Невада. Знаменитість приїхала підтримати свого коханого — семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона.

Кім прямувала територією автодрому у зухвалому аутфіті від бренду Chrome Hearts, у якому мала яскравий та ефектний вигляд. На ній був червоний шкіряний костюм, виготовлений на замовлення, який складався з приталеної куртки на блискавці з коміром-стійкою і глибоким V-подібним декольте та штанів-кльош з чотирма сріблястими ґудзиками спереду.

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Кім Кардашян / © Getty Images

Вбрання ідеально обтискало її фігуру, підкреслюючи тонку талію і пишні стегна. До речі, колір костюму перегукувався з фірмовим червоним кольором команди Ferrari, за яку виступає Гамільтон.

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Лук Кім доповнила маленькою червоною сумочкою, гостроносими туфлями бордового кольору на підборах і масивними чорними сонцезахисними окулярами.

У неї було рівне укладання з проділом посередині і макіяж з нюдовою помадою.

Нагадаємо, а напередодні Кім Кардашян продемонструвала ще один зухвалий лук у чорному шкіряному тренчі і червоному обтислому комбінезоі від Christian Dior.

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