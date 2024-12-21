У червоному светрі і джинсах: папараці заскочили Сінді Кроуфорд під час шопінгу

Папараці заскочили Сінді Кроуфорд в Малібу, коли вона вийшла на шопінг. Знаменитість була у хорошому настрої.

Модель обрала для цього зручний одяг. На ній був червоний светр із вирізом і блакитні джинси-кльош. Вбрання Сінді доповнила замшевими ботильйонами на стійких підборах.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

У неї було розпущене волосся, сережки-цвяшки у вухах і золотий ланцюжок із підвіскою на шиї. На плечі у Кроуфорд висіла чорна шкіряна сумка, а в руці вона несла паперовий пакет.

Нагадаємо, нещодавно Сінді Кроуфорд відвідала івент у боулінг-центрі, де постала у синіх джинсах зі шкіряним шоколадним поясом і шовковій блузці бордового кольору з V-подібним вирізом.

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