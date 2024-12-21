У червоному светрі і джинсах: папараці заскочили Сінді Кроуфорд під час шопінгу

58-річна супермодель у комфортному вбранні походила по магазинах.
Папараці заскочили Сінді Кроуфорд в Малібу, коли вона вийшла на шопінг. Знаменитість була у хорошому настрої.
Модель обрала для цього зручний одяг. На ній був червоний светр із вирізом і блакитні джинси-кльош. Вбрання Сінді доповнила замшевими ботильйонами на стійких підборах.
У неї було розпущене волосся, сережки-цвяшки у вухах і золотий ланцюжок із підвіскою на шиї. На плечі у Кроуфорд висіла чорна шкіряна сумка, а в руці вона несла паперовий пакет.
Нагадаємо, нещодавно Сінді Кроуфорд відвідала івент у боулінг-центрі, де постала у синіх джинсах зі шкіряним шоколадним поясом і шовковій блузці бордового кольору з V-подібним вирізом.
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