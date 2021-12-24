У червоному светрі і з подарунками: учасниця "Холостяка" позувала під ялинкою

У червоному светрі і з подарунками: учасниця "Холостяка" позувала під ялинкою

Аліна Ляшук у зручному аутфіті позувала у новорічному фотосеті.

До Нового року залишилось вісім днів. Всі активно готуються до нього. Хтось обирає подарунки для рідних та друзів, а хтось знімається у новорічних фотосетах, щоб тішити своїх підписників у соцмережі красивими святковими знімками.

От учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Аліна Ляшук опублікувала в Instagram світлини з новорічної фотосесії.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

Позувала дівчина під ялинкою з подарунками. Одягнена вона у червоний светр оверсайз та червоні теплі шкарпетки. Волосся Аліна випрямила та прикрасила бордовою стрічкою. Ніжний макіяж завершив її лук.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

"З ким плануєте зустрічати Новий рік?" – запитала Ляшук у своїх фоловерів.

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