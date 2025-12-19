ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
58
1 хв

У червоному светрі та джинсах: супермодель Сінді Кроуфорд позувала біля ялинки

Селебріті по всьому світу продовжують готуватися до майбутніх різдвяних і новорічних свят.

Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала в Instagram серію фото, зроблених у гарно декорованому до свят інтер’єру. Чи у своєму власному будинку зробила знімки, зірка не уточнила.

Супермодель позувала в простому луку: на ній був червоний светр і джинси. Образ Сінді доповнила золотим наручним годинником, обручкою і красивою укладкою з легкими локонами.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

«Наповнююся святковим настроєм», — підписала знімки Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд — одна з найвпізнаваніших і найбільш високооплачуваних представниць «золотої ери супермоделей» поряд із Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер тощо. Розпочала свою модельну кар’єру досить рано: коли їй було 16 років, її фотографія, зроблена випадково в підлітковому віці, потрапила в місцеву газету. Її помітили та запросили взяти участь у конкурсі модельного агентства. Вона стала фіналісткою та одразу підписала свій перший модельний контракт. 1986 року переїхала до Нью-Йорка і повністю присвятила себе модельному бізнесу. У свої 59 років Кроуфорд не планує зупинятися, а продовжує зніматись у рекламі та для глянцю.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд відвідала благодійний захід Best Buddies Celebrity Bowling Event 2025 у Студіо-Сіті, який вона підтримує вже багато років.

58
