У червоному светрі та з яскравим макіяжем: Аліна Байкова похизувалася новим образом та показала бойфренда

Цей образ вона обрала для важливої події.
Українка Аліна Байкова — відома модель світового рівня, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen. Зірка живе і працює в Нью-Йорку і досить часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram, де має понад 4 мільйони фоловерів.
Також регулярно Аліна показує і стильні образи, які вибирає для прогулянок із друзями та робочих зустрічей. Під час її нещодавнього виходу у світ вона одягла червоний вільний і трохи вкорочений в'язаний светр, який поєднала з чорними штанами.
Також Аліна зробила яскравий макіяж із червоною помадою та зібрала волосся у хвіст. Завершувала аутфіт відомої моделі бордова сумка від бренду Pinko з короткою ручкою та класичною застібкою з птахами.
Ймовірно, цей лук Байкова обрала, щоб сходити до ресторану зі своїм бойфрендом, ім'я якого поки що не називає. Молода людина святкував день народження, про що свідчить пост Алтни із спільним фото.
Читайте також:
- З патріотичним герданом на шиї та в стильному костюмі: гарна Аліна Байкова показала нові образи
- У худі та теплих штанях: модель Аліна Байкова показала, як одягається насправді
- Просто неймовірна: Аліна Байкова у білій сукні з розрізами стала зіркою показу Андре Тана у Парижі