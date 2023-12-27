У червоному светрі та з яскравим макіяжем: Аліна Байкова похизувалася новим образом та показала бойфренда

Українка Аліна Байкова — відома модель світового рівня, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen. Зірка живе і працює в Нью-Йорку і досить часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram, де має понад 4 мільйони фоловерів.

Також регулярно Аліна показує і стильні образи, які вибирає для прогулянок із друзями та робочих зустрічей. Під час її нещодавнього виходу у світ вона одягла червоний вільний і трохи вкорочений в'язаний светр, який поєднала з чорними штанами.

Також Аліна зробила яскравий макіяж із червоною помадою та зібрала волосся у хвіст. Завершувала аутфіт відомої моделі бордова сумка від бренду Pinko з короткою ручкою та класичною застібкою з птахами.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Ймовірно, цей лук Байкова обрала, щоб сходити до ресторану зі своїм бойфрендом, ім'я якого поки що не називає. Молода людина святкував день народження, про що свідчить пост Алтни із спільним фото.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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