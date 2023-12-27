Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоному светрі та з яскравим макіяжем: Аліна Байкова похизувалася новим образом та показала бойфренда

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
155
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоному светрі та з яскравим макіяжем: Аліна Байкова похизувалася новим образом та показала бойфренда

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Цей образ вона обрала для важливої події.

Українка Аліна Байкова — відома модель світового рівня, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen. Зірка живе і працює в Нью-Йорку і досить часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram, де має понад 4 мільйони фоловерів.

Також регулярно Аліна показує і стильні образи, які вибирає для прогулянок із друзями та робочих зустрічей. Під час її нещодавнього виходу у світ вона одягла червоний вільний і трохи вкорочений в'язаний светр, який поєднала з чорними штанами.

Також Аліна зробила яскравий макіяж із червоною помадою та зібрала волосся у хвіст. Завершувала аутфіт відомої моделі бордова сумка від бренду Pinko з короткою ручкою та класичною застібкою з птахами.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Ймовірно, цей лук Байкова обрала, щоб сходити до ресторану зі своїм бойфрендом, ім'я якого поки що не називає. Молода людина святкував день народження, про що свідчить пост Алтни із спільним фото.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Читайте також:

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
155
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація