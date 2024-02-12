У червоному та чорному: два ефектні образи Наомі Кемпбелл з тусовки в Дубаї

Наомі побувала на бранчі в StreetXO під час урочистого відкриття нового готелю One&Only One Za'abeel у Дубаї.

В Еміратах Кемпбелл сяяла в червоному вбранні довжини до колін, яке поєднувала з білими туфлями-човниками на підборах і із застібками навколо щиколотки.

Наомі доповнила свій лук дорогоцінними сережками-висячками з кольоровим камінням, одягла великі чорні сонцезахисні окуляри, на її зап'ястях було по кілька різних браслетів, а на пальці виблискувала каблучка з величезним каменем. Також модель мала світлий манікюр.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

На відкритті цього ж готелю з'явилася співачка Дженніфер Лопес. За 5 мільйонів доларів артистка погодилася виступити на заході.

До речі, Наомі Кемпбелл також з'явилася на цьому заході і вийшла на доріжку у розкішній чорній вечірній сукні, розшитій камінням, доповнивши свій образ розкішним кольє на шиї та сережками. Вечірній макіяж і легкі хвилясті локони чудово підкреслювали красу моделі.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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