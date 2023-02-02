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У червоному та на підборах: Ріта Ора продемонструвала два ефектні образи на благодійному концерті

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У червоному та на підборах: Ріта Ора продемонструвала два ефектні образи на благодійному концерті

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Вона протрималася дрескоду і з'явилася у червоному не лише перед камерами, а й вийшла у цьому кольорі на сцену.

Британська зірка Ріта Ора проводить зараз час у Нью-Йорку, де щодня відвідує різноманітні шоу та заходи, щоб просувати свій новий трек You Only Love Me.

Тому співачка виступила на благодійному концерті Go Red for Women Red Dress Collection Американської кардіологічної асоціації, метою якого є збирання грошей для інформування суспільства про профілактику хвороб серця.

На заході діяв дрескод — усі гості мали бути в червоному вбранні. З такої нагоди Ріта одягла два образи. На ній була сукня-водолазка від Alaïa, яку вона поєднала з гламурними туфлями мис у яких був у вигляді серця, теж від цього бренду.

Ріта Ора / © Associated Press
Ріта Ора / Фото: Associated Press

А ось на сцену дівчина вийшла у червоній сукні з розрізом, одним рукавом і вирізом на животі, під яку Ора одягла топ-бандо та чоботи.

Ріта Ора / © Associated Press
Ріта Ора / Фото: Associated Press
Ріта Ора / © Associated Press
Ріта Ора / Фото: Associated Press
Ріта Ора / © Associated Press
Ріта Ора / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що кількома днями раніше її помітили у Нью-Йорку в образі від української дизайнерки Лілії Літковської.

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Дата публікації
Перегляди
245
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