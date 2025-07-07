У червоному топі, штанях і капелюсі: Келлі Роуленд сходила за продуктами на ринок

Келлі Роуленд / © Getty Images

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44-річна американська співачка та акторка відвідала фермерський ринок Studio City Farmers Market у Лос-Анджелесі та була заскочена фотографами, коли виходила звідти з покупками в руках.

Келлі була одягнена в червоний топ і широкі червоні штани, на голові у неї був світлий капелюх зі стрічкою, на стегнах висіла шкіряна сумка-бананка, а взута зірка була в зелені ляпанці.

Келлі Роуленд / © Getty Images

Повсякденний образ зірки доповнювало кілька прикрас на шиї, сережки та каблучка на пальці. Келлі несла дві важкі сумки, в які поклала свої покупки.

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Американські знаменитості люблять відвідувати фермерські ринки, де можна придбати екопродукти. Раніше ми показували, як супермодель Сінді Кроуфорд ходила на ринок за продуктами.