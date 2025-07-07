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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

У червоному топі, штанях і капелюсі: Келлі Роуленд сходила за продуктами на ринок

Співачка Келлі Роуленд потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Келлі Роуленд

Келлі Роуленд / © Getty Images

44-річна американська співачка та акторка відвідала фермерський ринок Studio City Farmers Market у Лос-Анджелесі та була заскочена фотографами, коли виходила звідти з покупками в руках.

Келлі була одягнена в червоний топ і широкі червоні штани, на голові у неї був світлий капелюх зі стрічкою, на стегнах висіла шкіряна сумка-бананка, а взута зірка була в зелені ляпанці.

Келлі Роуленд / © Getty Images

Келлі Роуленд / © Getty Images

Повсякденний образ зірки доповнювало кілька прикрас на шиї, сережки та каблучка на пальці. Келлі несла дві важкі сумки, в які поклала свої покупки.

Американські знаменитості люблять відвідувати фермерські ринки, де можна придбати екопродукти. Раніше ми показували, як супермодель Сінді Кроуфорд ходила на ринок за продуктами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
309
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