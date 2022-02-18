У червоному топі та лосинах: Кендалл Дженнер сфотографували дорогою на пілатес

26-річна модель знову потрапила під приціл вуличних фотографів.

Кендалл прямувала на тренування і була одягнена в червоний костюм, що складався з кроптопу і лосин з високою талією. Взута модель була в кросівки від Nike, а також на ній були білі високі шкарпетки.

Кендал Дженнер / Getty Images

На плечі Дженнер накинула теплу кофту, хоч у Лос-Анджелесі досить тепло. На кожне тренування модель бере із собою синій термос із водою. Займається дівчина пілатесом, іноді її фотографують папараці разом із подругою Гейлі Бібер, яка теж відвідує цей самий зал.

Кендал Дженнер / Getty Images

До речі, аутфітів для тренувань у Дженнер дуже багато. Раніше цього місяця модель з'являлася на публіці в чорному костюмі, що складався з ліфчика та лосин, а також у червоному кроптопі та чорних високих лосинах.

Кендал Дженнер і Гейлі Бібер / Getty Images

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