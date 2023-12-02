У червоному тренчі та з сумкою-серцем: Джесіка Сімпсон під прицілом папараці в Нью-Йорку

Зірку 2000-х свотографували на Мангеттені.
43-річна Джесіка Сімпсон, яка схудла на 45 кілограмів, стала активно з'являтися на публіці, зокрема, у Нью-Йорку. Співачку помітили, коли вона виходила з готелю Bowery у яскраво-червоному луку.
Зокрема на Сімпсон були чорні штани та лакований червоний тренч, який вона носила зав'язавши на талії поясом. Цей образ для прогулянки Джесіка доповнила сонцезахисними окулярами, сережками з величезними діамантами та черевиками на великій платформі.
Також цікавим елементом образу стала невелика сумка у формі серця від бренду L'alingi Love, яку Джессіка несла у руці. Вона була декорована великим камінням.
Ця поява співачки на публіці відбулася після того, як вона відвідала церемонію вручення нагород Footwear News Achievement Awards. Тоді на червоній доріжці зірка позувала в голій сукні зі стразами від Fjolla Nila.
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