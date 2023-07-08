У червоному вбранні, з сином і квітами: Ірина Федишин показала миле фото

Ірина Федишин опублікувала в Instagram милу світлину зі своїм молодшим сином Олегом. Хлопчику вчора, 7 липня, виповнилося 8 років.

Ірина Федишин із сином / Фото: Instagram Ірини Федишин

Зіркова матуся привітала сина, написавши під фото: "Олежику виповнилося 8 рочків. Дякую Богові за такого синочка. Любимо тебе безмежно".

На знімку Ірина постала у червоному вбранні на тонких бретельках, а її син – у червоному поло і чорних шортах. Хлопчик ніжно обіймає свою маму, яка тримає повітряну кульку у вигляді цифри 8 і гарний букет квітів. Святкового настрою додали блакитно-жовті повітряні кульки.

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