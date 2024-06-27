У червоному вбранні і з сумкою-телефоном: новий стильний вихід Люпіти Ніонго

Зірка "Чорної пантери" продовжує демонструвати на вулицях міста свої модні луки.
Люпіта Ніонго у яскравому стильному аутфіті потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку.
Акторка була одягнена у закрите коротке червоне вбрання, що складалося з сукні і літнього пальта без ґудзиків, чорні щільні капронові колготи, які вона поєднала з червоними замшевими туфлями на шпильках.
Та родзинкою її образу була екстравагантна чорна лакована сумочка у вигляді телефону у формі серця з трубкою зі стразами.
У Ніонго була пишна коротка зачіска, сонцезахисні окуляри, лаконічні золоті сережки з діамантами і чорний гострий манікюр.
Нагадаємо, раніше ми бачили Люпіту Ніонго у жакеті-боді, колготах в сітку і без спідниці.
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