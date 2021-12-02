У червоному вбранні і з тортом: учасниця "Холостяка-10" показала, як відсвяткувала день народження в Африці

Аліна Ляшук свій день народження зустріла у Кенії.

В учасниці 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Аліни Ляшук – вчора, 1 грудня, був день народження. Відсвяткувала дівчина його у східній Африці, в Кенії, де вона нині відпочиває з іншими учасницями проєкту "Холостяк".

Подруги привітали Аліну ще вночі. Вони разом із офіціантами зайшли до неї з великим тортом із свічками.

Ляшук зробила святкову світлину у національному кенійському червоному вбранні із різнокольоровим намистом. У руках вона тримала тарілку зі шматком торта із свічкою.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

"З днем народження мене. Бажання загадала, торт з’їла. В Кенії починається моя нова історія".

Дівчина також виклала відео із конкурсу краси "Міс Україна", в якому вона брала участь. У ролику Аліна у білій сукні виходить на сцену під час виступу MONATIK. Діма вручає їй квітку.

"Не хочу бути багатослівною, хочу з’їсти торт і насолоджуватися, цим днем народження, який зустрічаю посеред дикої природи Африки, в савані.

На відео Діма Монатік дає мені квіти і співає прекрасну пісню. Це емоції.

Знаю, що в серці, в голові і всередині є любов і добро. Завдяки чому можу реалізовувати свої мрії та цілі і допомагати іншим. Мабуть це і є свято - бути щасливим від власного ресурсу, не лише один день на рік, а завжди. Дякую батькам і рідним, що підтримують мої спонтанні починання, дякую собі за незламний характер", - написала Ляшук.

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