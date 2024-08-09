У червоному вбранні на подіумі: Гайді Клум показала, який вигляд мала 20 років тому

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – зараз перебуває на відпочинку з чоловіком, 34-річним музикантом Томом Каулітцем, з яким днями відсвяткувала п'яту річницю від дня весілля.

Фото: Instagram Гайді Клум

А у своєму Instagram зірка зробила репост серії архівних фото та відео, на яких вона зображена на показі колекції весна-літо Zac Posen. Модель вийшла на подіум у червоному комбінезоні з корсетом. Її волосся зібране в низький пучок, а на обличчі – ніжний макіяж із блакитними тінями.

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Показ цей відбувся 2004 року – рівно 20 років тому. А загалом кар'єра Гайді розпочалася 1992 року, коли вона виграла головний приз у Late-Night-Show Томаса Готтшалька. Вона була тоді 18-річною школяркою і перемогла у змаганні з 25 тис. конкуренток, а як приз підписала контракт з модельним агентством на 300 000 доларів.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум підкреслила фігуру відвертим леопардовим купальником і поділилася сміливим відео в Мережі.

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