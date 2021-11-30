У червоному вбранні та на шпильках: розкішний аутфіт 73-річної Мей Маск у Лондоні

У червоному вбранні та на шпильках: розкішний аутфіт 73-річної Мей Маск у Лондоні

Мама Ілона Маска, модель та бізнеследі відвідала британську фешнпремію.

Учора, 29 листопада, у Лондоні, у Королівському Альберт-голі, відбулася церемонія нагородження британської премії Fashion Awards. На премії нагородили видатних та найкращих дизайнерів Великої Британії та світу.

На червоній доріжці було багато знаменитостей. Серед них була 73-річна Мей Маск. Вона обрала для свого виходу червоне вбрання від лівано-італійського дизайнера Tony Ward. Воно складалося з флористичного комбінезону, довгої спідниці та широкої стрічки з драпуванням.

Мей Маск / Getty Images

Лук Мей доповнила рожевими атласними босоніжками на шпильках. До стрічки була прикріплена гарна брошка у вигляді папуги. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки. Стильне укладання, макіяж з акцентом на рожевій помаді та бежево-червоний манікюр завершили ефектний образ мами Ілона Маска.

Нагадаємо, Мей під час перебування у Катарі, куди вона приїхала на церемонію нагородження дизайнерів Близького Сходу та Африки Fashion Trust Arabia Prize 2021, продемонструвала образ у гарній біло-синій сукні-вишиванці від Юлії Магдич.

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