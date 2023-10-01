У червоному вбранні та з чорною сумкою: Єва Лонгорія відвідала модне шоу своєї подруги у Парижі

Вона завжди особисто відвідує покази Бекхем, щоб підтримати її.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції весна-літо 2024 року бренду Victoria Beckham. Однією з гостей заходу стала акторка Єва Лонгорія.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Зірка є близькою подругою дизайнерки Вікторії Бекхем та хрещеною матір'ю її дочки Гарпер, тому пропустити важливу подію не могла.

Єва одягнулася в лук від бренду: трикотажний светр із довгими рукавами та приталену спідницю вище колін. Доповнила свій образ зірка "Відчайдушних домогосподарок" чорним клатчем із золотим ланцюжком та босоніжками на високих підборах.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Волосся Єва уклала у трендову зачіску пучок з проділом, а також завершила образ золотими сережками та макіяжем.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

До речі, дружать Єва та Вікторія від 2007 року, коли родина Бекхемів мешкала у США. Тоді чоловік дизайнерки Девід Бекхем грав за "Лос-Анджелес Гелаксі". Жінки часто відвідували світські тусовки та модні покази, де багато спілкувалися. Так і зав'язалася їхня міцна дружба. А 2016 року Вікторія розробила сукню для весілля Єви з Хосе Бастоном та була її подружкою нареченої.

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