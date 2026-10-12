- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 462
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоному вбранні й з косою набік: Аня Тейлор-Джой продемонструвала яскравий лук у Лондоні
Акторка підкреслила талію чорним ременем і доповнила вбрання незвичайним чокером із металевим кільцем.
Аня Тейлор-Джой відвідала захід Apple Original Films’ Awards у Лондоні, де продемонструвала яскравий аутфіт.
Акторка постала у червоному вбранні, яке мало верх жакетного крою із широкими лацканами, V-подібним вирізом, чорними ґудзиками і вільними рукавами. Внизу була спідниця довжини міді з м’якими складками. Талію Аня підкреслила вузьким чорним ременем із металевою пряжкою та люверсами.
Лук Тейлор-Джой доповнила чорними прозорими гостроносими слінгбеками на підборах. На шиї у неї був червоний чокер з великим металевим кільцем спереду. На пальці акторки також сяяла каблучка з камінням.
Волосся зірка заплела у косу й перекинула на один бік, залишивши довгі пасма біля обличчя. У макіяжі вона підкреслила очі та використала блиск ягідного відтінку.
Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой у сукні з прозорим мереживом і без бюстгальтера позувала на фотоколі в Лондоні.