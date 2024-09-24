У червоному вбранні з вирізами та прозорими вставками: Кендалл Дженнер продефілювала у Парижі

Зірка взяла участь у грандіозному шоу у Франції.
Американська модель і представниця відомого клану Кардашян-Дженнер — 28-річна Кендалл Дженнер — взяла участь у зірковому показі бренду L'Oreal.
Цей щорічний захід і, таким чином, косметичний бренд привертає увагу до своїх продуктів. Знамениті учасниці зазвичай виходять на подіум у вбранні іменитих брендів.
Кендалл, яка нещодавно кардинально змінила колір волосся і стала білявкою, вийшла на подіум у червоній довгій сукні-комбінезоні креативного дизайну. Її вбрання було від бренду Mugler, мало довгі рукави-рукавички, прозорі деталі на животі та талії, а також поєднувалося зі спідницею.
Одне плече в цьому луку було відкрите, а горловина у вбрання була високою у стилі водолазки. Образ моделі доповнило взуття на підборах та яскравий макіяж із червоною помадою.
Також на подіум під час цього шоу вийшла Єва Лонгорія. Цього року вона з'явилася у білій сукні від бренду Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінг'єрі, яка мешкає та працює у Лос-Анджелесі.
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