У червоному вбранні з вишивкою бісером: Моніка Беллуччі відвідала кінофестиваль у Марокко

60-річна Моніка Беллуччі відвідала 21-й Марракешський міжнародний кінофестиваль у Марокко. На цьому заході 30 листопада проводили спеціальний захід на честь актора Шона Пенна, де показували фільм 2008 року "Гарві Мілк" з ним.

Моніка з'явилася на заході у вбранні червоного кольору. Це був оригінальний костюм із штанами. Верх вбрання мав довгі рукави та вишивку бісером, а також бежеву підкладку, через що створювався так званий "голий" ефект.

Вбрання вона доповнила червоним палантином, невеликим клатчем, прикрасами з діамантами та вечірнім макіяжем.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Після Моніка знову вийшла на червону доріжку, але вже у довгій чорній сукні від Dior з накидкою та прикрасами від Cartier.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Захід вона відвідала зі своїм бойфрендом – 66-річним кінорежисером Тімом Бертоном.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

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