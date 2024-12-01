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У червоному вбранні з вишивкою бісером: Моніка Беллуччі відвідала кінофестиваль у Марокко

У червоному вбранні з вишивкою бісером: Моніка Беллуччі відвідала кінофестиваль у Марокко

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Відома італійська актриса обрала яскраве вбрання.

60-річна Моніка Беллуччі відвідала 21-й Марракешський міжнародний кінофестиваль у Марокко. На цьому заході 30 листопада проводили спеціальний захід на честь актора Шона Пенна, де показували фільм 2008 року "Гарві Мілк" з ним.

Моніка з'явилася на заході у вбранні червоного кольору. Це був оригінальний костюм із штанами. Верх вбрання мав довгі рукави та вишивку бісером, а також бежеву підкладку, через що створювався так званий "голий" ефект.

Вбрання вона доповнила червоним палантином, невеликим клатчем, прикрасами з діамантами та вечірнім макіяжем.

Моніка Беллуччі / © Getty Images
Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Після Моніка знову вийшла на червону доріжку, але вже у довгій чорній сукні від Dior з накидкою та прикрасами від Cartier.

Моніка Беллуччі / © Getty Images
Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Захід вона відвідала зі своїм бойфрендом – 66-річним кінорежисером Тімом Бертоном.

Моніка Беллуччі / © Getty Images
Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

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