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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У червоному жакеті і пишній спідниці: 81-річна Гелен Міррен продемонструвала гарний вигляд в Торонто

Легендарна британська акторка обрала для червоної доріжки елегантний образ у класичному поєднанні червоного та чорного.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен відвідала прем’єру фільму A Talent For Murder, яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

81-річна акторка з’явилася перед фотографами в елегантному ансамблі. На ній був приталений червоний жакет із відкладним коміром, довгими рукавами та рядом контрастних чорних ґудзиків. Жакет чудово підкреслив талію зірки.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Його Міррен поєднала з довгою чорною спідницею А-силуету з легкої блискучої тканини. Об’ємний низ додав образу урочистості, а завершували аутфіт чорні замшеві туфлі-човники і невеликий чорний клатч.

Вуха Гелен прикрасила великими сережками у вигляді спіралі зі стразами і перлами, а на руці була каблучка. Вона зробила акуратне укладання, а в макіяжі зробила акцент на губах за допомогою яскравої червоної помади.

Міррен мала чудовий вигляд і вкотре продемонструвала, що любить яскраві кольори та не боїться робити їх головним акцентом своїх луків.

Нагадаємо, Гелен Міррен у білій сорочці та рожевій спідниці позувала на тлі моря в Італії.

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