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- Шоу-бізнес
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У червоному жакеті і пишній спідниці: 81-річна Гелен Міррен продемонструвала гарний вигляд в Торонто
Легендарна британська акторка обрала для червоної доріжки елегантний образ у класичному поєднанні червоного та чорного.
Гелен Міррен відвідала прем’єру фільму A Talent For Murder, яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.
81-річна акторка з’явилася перед фотографами в елегантному ансамблі. На ній був приталений червоний жакет із відкладним коміром, довгими рукавами та рядом контрастних чорних ґудзиків. Жакет чудово підкреслив талію зірки.
Його Міррен поєднала з довгою чорною спідницею А-силуету з легкої блискучої тканини. Об’ємний низ додав образу урочистості, а завершували аутфіт чорні замшеві туфлі-човники і невеликий чорний клатч.
Вуха Гелен прикрасила великими сережками у вигляді спіралі зі стразами і перлами, а на руці була каблучка. Вона зробила акуратне укладання, а в макіяжі зробила акцент на губах за допомогою яскравої червоної помади.
Міррен мала чудовий вигляд і вкотре продемонструвала, що любить яскраві кольори та не боїться робити їх головним акцентом своїх луків.
Нагадаємо, Гелен Міррен у білій сорочці та рожевій спідниці позувала на тлі моря в Італії.