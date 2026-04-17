У червоному жакеті та світлих джинсах: Камерон Діас заскочили на зніманнях у Нью-Йорку
Камерон Діас демонструє дедалі нові образи на знімальному майданчику фільму «Підробка», в якому вона відіграє головну роль.
53-річну акторку знову заскочили у Нью-Йорку. Цього разу знімали сцену у темну пору доби. Діас була одягнена у червоний подовжений блейзер, світлі прямі джинси з торочкою та футболку. Взута вона була у шкіряні ботильйони на підборах, які носить протягом усього фільму. Також ми бачимо в акторки нову зачіску, її світле волосся густо накручене, а у вухах сережки-кільця.
Раніше ми показували образ Діас у білій футболці, чорних широких джинсах, шкіряній куртці-косусі та грубих чорних черевиках на шнурівці.
У фільмі вона грає роль жінки-стендаперші, яка погоджується на фіктивний шлюб із працівником фешенебельного готелю, якого грає британський сценарист та радіоведучий Стівен Мерчант.