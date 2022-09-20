У червоному жакеті і без спідниці: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" показала гарний образ

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – продемонструвала красивий аутфіт із нового фотосету.

На світлині дівчина постала у червоному жакеті і без спідниці, сукні чи штанів. На ній було, чи то боді, чи просто білизна. Аутфіт вона доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на червоній помаді. Юля мала чарівний жіночний вигляд.

Юлія Бельченко "Зайка" / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Позувала вона, сидячи на підлозі біля дзеркала у вишуканій золотистій оправі.

Нагадаємо, раніше Бельченко показала знімки, на яких вона постала у зухвалому луку. "Зайка" сміливо блиснула на камеру оголеними грудьми.

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