У червоному жакеті і без спідниці: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" показала гарний образ

Юлія Бельченко опублікувала знімок із нової фотосесії.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – продемонструвала красивий аутфіт із нового фотосету.
На світлині дівчина постала у червоному жакеті і без спідниці, сукні чи штанів. На ній було, чи то боді, чи просто білизна. Аутфіт вона доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на червоній помаді. Юля мала чарівний жіночний вигляд.
Позувала вона, сидячи на підлозі біля дзеркала у вишуканій золотистій оправі.
Нагадаємо, раніше Бельченко показала знімки, на яких вона постала у зухвалому луку. "Зайка" сміливо блиснула на камеру оголеними грудьми.
Читайте також:
- У бра-топі і штанях-палацо: стильна переможниця "Холостяка-11" у новому фотосеті
- У пишній сукні та з бантиком у волоссі: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" в образі принцеси знялася у фотосесії
- Через півтора місяці після операції: експорноакторка із "Холостяка" продемонструвала свої нові сексуальні сідниці