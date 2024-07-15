У червоному жакеті і сукні з флористичним принтом: яскравий аутфіт валлійської співачки

Кетрін Дженкінс з'явилася на Вімблдоні у яскравому вбранні.

Вімблдонський тенісний чемпіонат у Лондоні відвідало багато знаменитих красунь, які продемонстрували там красиві вбрання. Нашу увагу привернула валлійська співачка Кетрін Дженкінс.

Вона підібрала для свого аутфіту елегантний червоний жакет із золотими ґудзиками і білу сукню міді з червоно-блакитним флористичним принтом.

Кетрін Дженкінс / Фото: Getty Images

Образ Кетрін доповнила золотистими босоніжками на високих платформах і підборах і шкіряною блакитною сумочкою.

Дженкінс зібрала волосся у хвіст, випустивши спереду пасма, нафарбувала губи блискучим блиском, одягла сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха довгими золотими сережками з білим камінням, а палець – каблучкою з діамантами.

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