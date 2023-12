У червоному жакеті, корсеті і на шпильках: Тіна Кароль в луку від українських брендів позувала біля ялинки

Тіна Кароль опублікувала в Instagram свої нові світлини, які вона зробила в офісі біля ялинки.

На знімках співачка постала у стильному образі від українських брендів. На ній був твідовий вкорочений двобортний червоний жакет із золотистими ґудзиками від Article, червоний корсет від BALYKINA і джинси-кльош від One by One.

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Аутфіт Тіна доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила гарне укладання, ніжний макіяж і червоний манікюр.

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

"Нехай цей пост стане постом вдячності. Нездоланні. Упевнені та сильні. Будемо усміхатись, будемо надихати, будемо єднати та боротись пліч-о-пліч, міцно тримаючи стрій! Вірю в Україну та ЗСУ, та дякую за кожний день саме їм", – написала Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль у розкішному пальті з вишивкою чуттєво виконала стародавню колядку, яку знайшов Іван Франко.

Читайте також: