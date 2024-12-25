У червоному жакеті та шкіряних штанях: Мерая Кері сходила на шопінг

Мерая Кері знову потрапила під приціл папараці під час відпустки в Аспені.

Співачку сфотографували під час святкового шопінгу. Мерая сходила за покупками подарунків на Різдво. Одягнена зірка була у червоний короткий жакет, шкіряні вузькі штани та чорний трикотажний джемпер. Також на ній були чорні рукавички від Prada та черевики на підборах від Christian Louboutin.

Волосся Мераї було зібрано в тугу зачіску, а чубок причесаний на бік, а на обличчі був макіяж і великі сонцезахисні окуляри.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кількома днями раніше співачку також сфотографували під час прогулянки в Аспені, вона ходила бутиками.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

На цьому самому курорті бачили і супермодель Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем та дітьми.

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