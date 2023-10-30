У червоному жакеті й улюблених перлах: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Північної Македонії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розпочала свій чотириденний візит на Західні Балкани із Північної Македонії. Після цього вона відвідає Косово, Чорногорію, Сербію та Боснію.

Біля будівлі уряду в Скоп’є її зустрів прем’єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський.

Дімітар Ковачевський і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Там Урсула з'явилася у діловому аутфіті. На ній був червоний приталений жакет, чорна блузка з драпуванням, чорні прямі штани зі стрілками і чорний шкіряний пояс. Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на стійких підборах і з пряжками.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Президентка Єврокомісії зробила об'ємне укладання, легкий макіяж і завершила лук перлинними сережками-пусетами, перлинним намистом і кольоровим браслетом.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у жакеті золотисто-болотного кольору без ґудзиків, білому топі і класичних штанях з'явилася у Білому домі.

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