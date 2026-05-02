У червоних плавках і без курей: Вікторія Бекхем поділилася гарячими фото чоловіка на честь його Дня народження

Девід і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Реклама

Святкування 51-річчя Девіда Бекхема стартувало з ніжної родинної ноти. Вікторія Бекхем поділилася в Instagram архівними світлинами чоловіка та звернулася до нього з теплими словами любові та вдячності.

У своєму привітанні вона підкреслила його роль не лише як чоловіка, а й як батька, сина, брата та друга, назвала його «найдобрішою та найщедрішою людиною». Публікація стала символічним початком святкового дня, який родина певно проведе разом. Вона також зазначила, що родина планує повністю присвятити цей день святкуванню та турботі про іменинника.

Святкування відбувається на тлі напружених стосунків у родині, адже старший син подружжя, Бруклін, останнім часом максимально дистанціюється від батьків.

Реклама

Чи перетвориться цей день на момент примирення або залишиться лише черговою сторінкою в історії їхніх стосунків, наразі невідомо. Але очевидно одне, навіть якщо ви маєте світову славу, родинні емоції відіграють важливу роль у житті.

