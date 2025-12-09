У червоних відтінках і з величезним бантом: Ліндсей Логан із сином прикрасила ялинку до Різдва

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Однією з перших вбрала ялинку і показала результат 51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls. У своєму Instagram вона поділилася кумедним відео, яке розсмішило її фоловерів. Не відстала від неї і сім’я Бориса Джонсона — колишнього прем’єр-міністра Великої Британії — його дружина Керрі теж показала, як вони з чоловіком і дітьми вбрали ялинку до Різдва.

І ось святковим деревом вирішила похизуватися і 38-річна американська акторка Ліндсей Логан. Свою двометрову ялинку вона вбрала в червоних відтінках: великою кількістю іграшок і гірлянд, а на верхівку причепила золоту зірку і великий червоний бант.

Елка Линдсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ялинка Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Прикрашати дерево їй допомагав її син — дворічний Луай. На фото він зазнімкований під час вибору іграшок.

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Зазначимо, зараз Ліндсей Логан живе в Дубаї, де 2022 року вийшла заміж за арабського фінансиста Бадера Шаммаса, а в липні 2023-го народила від нього сина.

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан виступила на сцені під час заходу в Маямі. Зірка ромкомів мала дуже ніжний вигляд, адже обрала легку сукню в білизняному стилі.