ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

У червоних відтінках і з величезним бантом: Ліндсей Логан із сином прикрасила ялинку до Різдва

Селебріті по всьому світу вже щосили готуються до майбутніх різдвяних і новорічних свят.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Однією з перших вбрала ялинку і показала результат 51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls. У своєму Instagram вона поділилася кумедним відео, яке розсмішило її фоловерів. Не відстала від неї і сім’я Бориса Джонсона — колишнього прем’єр-міністра Великої Британії — його дружина Керрі теж показала, як вони з чоловіком і дітьми вбрали ялинку до Різдва.

І ось святковим деревом вирішила похизуватися і 38-річна американська акторка Ліндсей Логан. Свою двометрову ялинку вона вбрала в червоних відтінках: великою кількістю іграшок і гірлянд, а на верхівку причепила золоту зірку і великий червоний бант.

Елка Линдсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ялинка Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ялинка Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Прикрашати дерево їй допомагав її син — дворічний Луай. На фото він зазнімкований під час вибору іграшок.

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Зазначимо, зараз Ліндсей Логан живе в Дубаї, де 2022 року вийшла заміж за арабського фінансиста Бадера Шаммаса, а в липні 2023-го народила від нього сина.

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан виступила на сцені під час заходу в Маямі. Зірка ромкомів мала дуже ніжний вигляд, адже обрала легку сукню в білизняному стилі.

Образи акторки Ліндсей Логан (19 фото)

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie