У червоних відтінках і з величезним бантом: Ліндсей Логан із сином прикрасила ялинку до Різдва
Селебріті по всьому світу вже щосили готуються до майбутніх різдвяних і новорічних свят.
Однією з перших вбрала ялинку і показала результат 51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls. У своєму Instagram вона поділилася кумедним відео, яке розсмішило її фоловерів. Не відстала від неї і сім’я Бориса Джонсона — колишнього прем’єр-міністра Великої Британії — його дружина Керрі теж показала, як вони з чоловіком і дітьми вбрали ялинку до Різдва.
І ось святковим деревом вирішила похизуватися і 38-річна американська акторка Ліндсей Логан. Свою двометрову ялинку вона вбрала в червоних відтінках: великою кількістю іграшок і гірлянд, а на верхівку причепила золоту зірку і великий червоний бант.
Прикрашати дерево їй допомагав її син — дворічний Луай. На фото він зазнімкований під час вибору іграшок.
Зазначимо, зараз Ліндсей Логан живе в Дубаї, де 2022 року вийшла заміж за арабського фінансиста Бадера Шаммаса, а в липні 2023-го народила від нього сина.
Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан виступила на сцені під час заходу в Маямі. Зірка ромкомів мала дуже ніжний вигляд, адже обрала легку сукню в білизняному стилі.