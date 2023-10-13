У чоботях і сукні з бантом: Емілі Ратаковскі сфотографували папараці у Нью-Йорку

Для відвідування студії вона одяглася стильно та досить лаконічно. Образ моделі кардинально відрізнявся від її попереднього луку.

Відому топмодель та підкастери Емілі Ратаковскі знову помітили на вулиці у Нью-Йорку. Зірка потрапила під приціл папараці, коли виходила зі студії, де записували її черговий подкаст High/Low.

Одяглася Емілі стильно та трохи залегко, оскільки на ній була трикотажна сіра сукня без бретельок. Вбрання добре сиділо на фігурі дівчини, а прикрашали його рюша на спідниці та бант на грудях.

Доповнила образ Ратаковскы сонцезахисними окулярами, коричневими чоботями на підборах та сумкою моделі Constance від бренду Hermes.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

А днем раніше модель була помічена в кардинально іншому аутфіті, оскільки поєднала вінтажну шкіряну куртку та футболку з принтом із трикотажними штанами.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Також модель публікує випуски свого подкасту для шанувальників на YouTube.

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