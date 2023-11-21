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У чоботях-лосинах і з діамантовим годинником на нозі: Ріанну сфотографували папараці в Лас-Вегасі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У чоботях-лосинах і з діамантовим годинником на нозі: Ріанну сфотографували папараці в Лас-Вегасі

Ріанна / Фото: Getty Images

Співачка продемонструвала новий ненудний образ.

Американську зірку помітили папараці, коли вона вийшла зі свого автомобіля і в супроводі охорони прямувала на Гран-прі Формули-1, яке выдбувалося в Лас-Вегасі на трасі Las Vegas Strip Circuit. Зірка одяглася дуже гламурно, чим привертала увагу.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

На Ріанні були чорні лосини-чоботи та трикотажне худі з блискавкою та каптуром. Також співачка одягла об'ємну куртку оверсайз зі шкіри. Все вбрання у неї було від бренду Balenciaga з колекції весна-літо 2024 року.

Також співачка вирішила одягнути безліч прикрас від Messika & Jacob & Co. На шиї у Рірі було кольє і перли, у вухах сережки-кафи, а ось ногу вона прикрасила діамантовим годинником.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

Незвичайно носити прикраси співачка справді вміє та любить. Ще під час другої вагітності вона з'явилася на публіці у досить сміливому луку, який розбавила величезним діамантовою каблучкою на пальці ноги.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images
Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
867
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