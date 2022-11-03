У чоботях ніжно-блакитного відтінку та капелюсі: Сара Джессіка Паркер на зніманнях сиквела "Секс і місто"

Знімання серіалу "І просто так..." у розпалі, тому папараці активно стежать за акторами, щоб не проґавити нічого цікавого.

У центрі Нью-Йорка знову проходили знімання нового епізоду серіалу, і під приціл фотографів потрапила головна акторка шоу — Сара Джессіка Паркер.

Зірку сфотографували в яскравому та оригінальному образі, який добре підкреслював незвичайний смак героїні серіалу Керрі Бредшоу. На Паркер було картате довге пальто від Vivienne Westwood, смугаста сукня Marrakshi Life і капелюх, у схожому ми її вже бачили минулого сезону, коли вона повернулася до знімань після смерті колеги.

Лук акторки доповнили сумка через плече від Pierre Cardin, укладання легкими локонами та безліч прикрас.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однак головною зіркою цього образу стали замшеві чоботи, адже були виконані у ніжно-блакитному відтінку та мали оригінальні ромбоподібні вирізи спереду. Такого взуття на любительці туфель Manolo Blahnik ми ще не бачили, тому цей образ справді незвичайний. Авторство чобіт належить бренду Duchessa Gardini, але насправді його не існує. Взуття, заявлене під цією маркою, створюється брендом самої Паркер SJP, але щоб не акцентувати на цьому увагу, вона та її команда придумали цей псевдовінтажний бренд. Тому, найімовірніше, чоботи є ексклюзивом, пошитим для акторки.

Фото: Getty Images

Також у кадр фотографів потрапила одна зі сцен, де Керрі мало не збив велосипедист, коли вона розмовляла телефоном.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що цього сезону у сиквел "Сексу і міста" повернулася легендарна костюмерка Патриція Філд, яка протягом багатьох років працювала над створенням образів героїні серіалу. Очікувалося, що вона повернеться до проєкту ще в першому сезоні "І просто так...", але тоді Філд відмовилася через роботу в "Емілі в Парижі". Ймовірно, цього разу їй вдалося скласти графік знімань так, щоб мати можливість працювати над обома проєктами.

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