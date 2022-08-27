У чоботях та майці: стильну Кендал Дженнер сфотографували на парковці

Схоже, що у місті модель з'явилася на вирішення своїх робочих справ.

Супермодель та зірка реалітішоу Кендалл Дженнер потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли йшла підземним паркінгом до своєї машини у супроводі кількох охоронців. Знімки були зроблені наступного дня після розкішної вечірки молодшої сестри моделі - Кайлі Дженнер, де Кендал продемонструвала вінтажну синю сукню від Dolce & Gabbana.

Цього разу вбрання на Дженнер було більш лаконічним, адже вона одягла спідницю нижче колін, майку та чоботи у ковбойському стилі. На очах знаменитості були сонцезахисні окуляри, а під пахвою вона несла чорний квадратний клатч.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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