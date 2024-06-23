У чоботях влітку: Кім Кардашян помітили у дивному вбранні в Лос-Анджелесі

Зірка з'явилася у вбрання від свого ж бренду, але носила його із надто теплим взуттям.
Американська суперзірка Кім Кардашян потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла до своєї машини. Одягнена вона була вбрання від свого бренду Skims.
На телезнаменитості був костюм коричневого кольору, який складався з легінсів і футболки. Вона носила їх, що незвичайно, з чорними чоботями на підборах.
Також Кім розпустила волосся та тримала в руці невелику коричневу сумку Kelly від Hermes зі шкіри крокодила.
Але що здивувало, у Кім знову були перемотані два пальці пластиром.
Проблема з рукою в неї вже давно і з перебинтованими пальцями зірку помічали неодноразово. Що трапилося і наскільки серйозна у неї травма, Кім поки що не коментувала, однак похвилюватися шанувальників змусила.
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