У чоботях зі зміїної шкіри: Сієнну Міллер заскочили на побаченні з молодим бойфрендом

Пара була в хорошому настрої, але Сієнна здивувала вибором взуття, адже на вулиці зараз літо.

Акторка Сієнна Міллер потрапила під приціл папараці в Лондоні з молодим бойфрендом — актором Олі Гріном. Пара йшла до Королівського театру Ковент-Гарден.

На акторці був того вечора сірий оверсайз-джемпер, який вона поєднала з довгою асиметричною спідницею і сірою сумкою, також Сієнна одягла стильні чоботи Gucci зі зміїної шкіри на високих підборах.

Її бойфренд Олі Грін одягнув на побачення джинси, вкорочену футболку та куртку на кнопках.

Сієнна Міллер та Олі Грін / Фото: Getty Images

Пара у стосунках вже близько року і вперше про їхній роман заговорили, коли вони з'явилися на баскетбольному матчі в Нью-Йорку. У них досить значна різниця у віці, оскільки Сієнні 41 рік, а Олі – 26.

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