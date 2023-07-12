У чоботях зі зміїної шкіри: Сієнну Міллер заскочили на побаченні з молодим бойфрендом

Пара була в хорошому настрої, але Сієнна здивувала вибором взуття, адже на вулиці зараз літо.
Акторка Сієнна Міллер потрапила під приціл папараці в Лондоні з молодим бойфрендом — актором Олі Гріном. Пара йшла до Королівського театру Ковент-Гарден.
На акторці був того вечора сірий оверсайз-джемпер, який вона поєднала з довгою асиметричною спідницею і сірою сумкою, також Сієнна одягла стильні чоботи Gucci зі зміїної шкіри на високих підборах.
Її бойфренд Олі Грін одягнув на побачення джинси, вкорочену футболку та куртку на кнопках.
Пара у стосунках вже близько року і вперше про їхній роман заговорили, коли вони з'явилися на баскетбольному матчі в Нью-Йорку. У них досить значна різниця у віці, оскільки Сієнні 41 рік, а Олі – 26.
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