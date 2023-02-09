У чокері з шипами та порваній майці: епатажна модель Джулія Фокс з'явилася у стилі гранж-глем

Американська акторка і модель Джулія Фокс, слава якій усміхнулася після короткого роману з Каньє Вестом, потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку дорогою на вечірку, що проводилася в межах Тижня моди в Нью-Йорку. Вона стартує у п'ятницю, 10 лютого, і триватиме до середи, 15 лютого.

Джулія обожнює епатажні образи та модні тренди, тому вийшла на публіку в бомбері та спідниці з блискавками та пряжками, які доповнила подертим кроптопом та масивними чорними черевиками на платформі.

Також у її луку були присутні чокер із шипами та довга чорна лакована сумка. Цей образ у стилі гранж-глем вона доповнила макіяжем та "мокрим" укладанням.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також вона з'явилася у відео бренду Alexander Wang і взяла участь у показі, вийшовши на подіум у чорному оверсайз блейзері та абсолютно прозорій бежевій сукні.

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