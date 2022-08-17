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У чоловічій сорочці та оверсайз штанах: Еллі Голдінг, яка нещодавно була в Україні, відвідала шоу у Нью-Йорку

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У чоловічій сорочці та оверсайз штанах: Еллі Голдінг, яка нещодавно була в Україні, відвідала шоу у Нью-Йорку

Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Образ співачки був дуже стильним.

Британська співачка та колишня дівчина принца Гаррі, 35-річна Еллі Голдінг, потрапила під приціл фотографів, коли виходила зі студії CBS. У Нью-Йорку у неї було знімання для ранкового шоу, яке виходить на цьому каналі.

Еллі для своєї появи на публіці обрала блакитну сорочку у чоловічому стилі, яку поєднала з широкими штанами та чорним топом. Попереду сорочку дівчина розстебнула, продемонструвавши декольте, а також залишила розтебнутими її манжети. Доповнили образ співачки чорний ремінь із пряжкою та лаконічний макіяж.

Еллі Голдінг / © Getty Images
Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулого місяця співачка приїжджала до Києва і зустрілася із президентом Зеленським. До столиці зірка приїхала потягом, щоб відвідати Саміт перших леді та джентльменів, який ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Захід відбувся у Софії Київській. Під час заходу Еллі виконала пісню українською мовою.

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Дата публікації
Перегляди
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