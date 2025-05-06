У чоловічому костюмі та з сигарою: Мадонна відвідала Met Gala в образі денді

Мадонна / © Associated Press

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2024 року Met Gala був присвячений квітам казковій тематиці, тому гості заходу демонстрували на килимовій доріжці Метрополітен музею вбрання принцес та принців. Цього ж року тема кардинально інша — Superfine: Tailoring Black Style і є одою чоловічій моді.

А ось тема дрескоду для балу звучить як Tailored for You («Пошито для вас»). В Інституті костюма наголосили, що цю тему можна широко тлумачити: від костюмів до специфічних силуетів, тканин та аксесуарів. Саме це і зробила Мадонна, яка цього року стала гостею Met Gala.

Мадонна / © Associated Press

Попкоролева з’явилася у Метрополітен музеї у білому костюмі-трійці, який для неї створив бренд Tom Ford Fall.

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Мадонна / © Associated Press

Її вбрання із колекції осінь-зима 2025 року. Носила його Мадонна у поєднанні з краваткою-метеликом, рукавичками та діамантовими прикрасами.

Мадонна / © Associated Press

Світле волосся вона зібрала у низький хвіст.

Мадонна / © Associated Press