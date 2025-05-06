- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
У чоловічому костюмі та з сигарою: Мадонна відвідала Met Gala в образі денді
На сходах Метрополітен музею легенда вирішила продемонструвати шик кравецького мистецтва.
2024 року Met Gala був присвячений квітам казковій тематиці, тому гості заходу демонстрували на килимовій доріжці Метрополітен музею вбрання принцес та принців. Цього ж року тема кардинально інша — Superfine: Tailoring Black Style і є одою чоловічій моді.
А ось тема дрескоду для балу звучить як Tailored for You («Пошито для вас»). В Інституті костюма наголосили, що цю тему можна широко тлумачити: від костюмів до специфічних силуетів, тканин та аксесуарів. Саме це і зробила Мадонна, яка цього року стала гостею Met Gala.
Попкоролева з’явилася у Метрополітен музеї у білому костюмі-трійці, який для неї створив бренд Tom Ford Fall.
Її вбрання із колекції осінь-зима 2025 року. Носила його Мадонна у поєднанні з краваткою-метеликом, рукавичками та діамантовими прикрасами.
Світле волосся вона зібрала у низький хвіст.