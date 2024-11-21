У чорній сукні гофре: зірка фільму "Гладіатор" Конні Нільсен на прем'єрі фільму

Конні Нільсен презентувала у Лос-Анджелесі фільм "Гладіатор II", у якому зіграла роль Луціли.

На червоній доріжці акторка постала у романтичному образі. На ній була чорна гофрована сукня максі без бретельок, з прозорою спідницею і декором на животі. Взула Конні чорні босоніжки.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Нільсен зробила укладання з кучерями, макіяж із персиковими рум'янами і прикрасила вуха золотими сережками.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі "Гладіатора II" у Лондоні Конні Нільсен сяяла у блакитній сукні з оголеними плечима і високим розрізом.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Про фільм:

Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

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