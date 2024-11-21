У чорній сукні гофре: зірка фільму "Гладіатор" Конні Нільсен на прем'єрі фільму

Конні Нільсен продемонструвала гарний аутфіт на івенті.
Конні Нільсен презентувала у Лос-Анджелесі фільм "Гладіатор II", у якому зіграла роль Луціли.
На червоній доріжці акторка постала у романтичному образі. На ній була чорна гофрована сукня максі без бретельок, з прозорою спідницею і декором на животі. Взула Конні чорні босоніжки.
Нільсен зробила укладання з кучерями, макіяж із персиковими рум'янами і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, на прем'єрі "Гладіатора II" у Лондоні Конні Нільсен сяяла у блакитній сукні з оголеними плечима і високим розрізом.
Про фільм:
Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.
Читайте також:
- У шовковій сукні і з червоною помадою: зірка фільму "Гладіатор" у гарному аутфіті позувала на церемонії
- З різницею у 24 роки: порівнюємо образи Конні Нільсен на прем'єрі двох частин фільму "Гладіатор"
- У картатому жакеті і шкіряних штанях: Соломія Вітвіцька з коханим-військовим завітала на прем'єру фільму "Гладіатор II"