У чорних лосинах та з сумкою Chanel: Гіларі Дафф сфотографували після тренування

Матір трьох дітей та акторку ромкомів – 35-річну Гіларі Дафф – помітили на вулиці у Лос-Анджелесі. Зірка йшла до своєї машини після тренування, тому на ній було спортивне вбрання, яке складалося з чорних лосин та кроптопу на бретельках.

Поверх топа акторка одягла укорочену вітровку з капюшоном, а також у руці несла чорну сумку від Chanel та воду. Взута Гіларі була чорні кросівки, волосся зібрала і одягла кілька прикрас — підвіску у вигляді метелика, сережки та заручальну каблучку.

Також увагу привертав розкішний манікюр зірка, оскільки він був довгим та зробленим у ніжному пастельному відтінку. Макіяжу на обличчі у жінки не було.

Гіларі Дафф / Фото: Getty Images

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