У чорних окулярах і квітчастій сукні: Анна Вінтур відвідала вечірку в Лондоні

Вона не змінює улюбленого стилю.

71-річна редакторка американського журналу Vogue Анна Вінтур прилетіла на батьківщину до Великої Британії, щоб відвідати лондонський Тиждень моди. В межах цього модного заходу редакторка також з'явилася на вечірці і вечері організованим британським Vogue і Tiffany & Co., які відбувалися в готелі The Londoner.

Для вечірки Вінтур вибрала вбрання в улюбленому стилі: максісукня в квітковий принт, яку поєднала зі зручними босоніжками на ремінцях. На шиї у знаменитості було кольє з каменями, а ось на очах незмінний аксесуар — сонцезахисні окуляри.

Анна Вінтур / Getty Images

До речі, в цих самих босоніжках Анна з'являлася і на Тижні моди в Парижі, який відбувався в липні. Тоді Вінтур була помічена на модному показі Giorgio Armani Prive в довгій картатій сукні.

Анна Вінтур і Марія Бакалова / Getty Images

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