У чорних шкіряних луках: Каньє Вест та його дівчина Джулія Фокс викликали фурор на показі Schiaparelli

У чорних шкіряних луках: Каньє Вест та його дівчина Джулія Фокс викликали фурор на показі Schiaparelli

Пара разом лише кілька тижнів, але вже вирішила голосно заявити про стосунки, з'явившись разом на головній модній події року.

У Парижі стартував Тиждень високої моди і перший день розпочався грандіозно — з показу культового французького бренду Schiaparelli. Шоу відбувалося у стінах паризького Petit Palais.

Окрім розкішної кутюрної колекції, шоу привернуло увагу і до зірок, які його відвідали. Особливий фурор викликав Каньє Вест та його нова дівчина Джулія Фокс.

Пара була одягнена в чорних шкіряних вбраннях. Джулія обрала подовжений жакет від Schiaparelli, лосини та чоботи-панчохи, її вуха прикрашали величезні сережки, на обличчі був яскравий макіяж, а в руці акторка тримала золоту сумку у формі замка. Каньє ж одягнув потерту куртку, шкіряні штани та рукавички. На обличчі у співака була чорна балаклава.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

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