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У чорних шкіряних луках: Каньє Вест та його дівчина Джулія Фокс викликали фурор на показі Schiaparelli

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У чорних шкіряних луках: Каньє Вест та його дівчина Джулія Фокс викликали фурор на показі Schiaparelli

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

Пара разом лише кілька тижнів, але вже вирішила голосно заявити про стосунки, з'явившись разом на головній модній події року.

У Парижі стартував Тиждень високої моди і перший день розпочався грандіозно — з показу культового французького бренду Schiaparelli. Шоу відбувалося у стінах паризького Petit Palais.

Окрім розкішної кутюрної колекції, шоу привернуло увагу і до зірок, які його відвідали. Особливий фурор викликав Каньє Вест та його нова дівчина Джулія Фокс.

Пара була одягнена в чорних шкіряних вбраннях. Джулія обрала подовжений жакет від Schiaparelli, лосини та чоботи-панчохи, її вуха прикрашали величезні сережки, на обличчі був яскравий макіяж, а в руці акторка тримала золоту сумку у формі замка. Каньє ж одягнув потерту куртку, шкіряні штани та рукавички. На обличчі у співака була чорна балаклава.

Каньє Вест та Джулія Фокс / © Getty Images
Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

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