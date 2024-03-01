У чорних штанах та бежевій шкірянці: Розі Гантінгтон-Вайтлі приїхала до Парижа

Розі Гантінгтон-Вайтлі заскочили папараці дорогою на покази жіночого одягу осінь-зима 2024/25 в рамках Паризького тижня моди, який зараз проходить у Франції.

Сьогодні Розі була в чорній водолазці, чорних штанях-кльош, гостроносому взутті на невисоких підборах і в шкіряній куртці бежевого кольору. Модель розпустила довге світле волосся, в руці тримала телефон і щось на кшталт клатчу і була у великих сонцезахисних окулярах. Також ми помітили на пальцях Розі кілька каблучок, а манікюр виконаний у світлому відтінку.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Раніше ми бачили Розі у Парижі в середині січня. Тоді знаменитість продемонструвала кілька ефектних луків перед фотокамерами.

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