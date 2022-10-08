У чорних штанах та жилетці: стильна Дженніфер Лоуренс під прицілом папараці у Лондоні

Дженніфер вміє одягати. Звичайно, частіше свої стильні луки вона демонструє на вулицях Нью-Йорка, але цього разу на неї чекали лондонські репортери.

32-річна оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс прилетіла до Лондона. Зірку сфотографували місцеві фотографи, коли вона виходила з кінотеатру Picturehouse Central після інтерв'ю, присвяченого новому фільму за її участю "Червоне, біле та вода".

Це художній фільм режисерки Ліли Нойгебавер за сценарієм Елізабет Сандерс. Окрім Лоуренс, головну роль у картині виконає і Браян Тайрі Генрі.

Для заходу Дженніфер одягла елегантний чорний жилет поверх білої футболки, які поєднала з чорними штанами. Волосся акторки було випрямлене, на обличчі вона зробила дуже легкий макіяж, а ось на очі одягла сонцезахисні окуляри від Holly Sun. Також на дівчині були босоніжки від бренду Gia/Rhw. Ці аксесуари мали чудовий вигляд з її лаконічним ансамблем.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що світова прем'єра фільму "Червоне, біле та вода" відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто 10 вересня. Тоді на червону доріжку Лоуренс вийшла в ефектній і досить сміливій прозорій сукні від Dior з колекції осінь-зима 2022, яку поєднала з босоніжками Gianvito Rossi та прикрасами зі смарагдами.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

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