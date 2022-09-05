У чорних трусах і без ліфчика: знаменита модель прийшла на вечірку у відвертому вбранні

Адвова Абоа вже кілька років користується неймовірною популярністю у дизайнерів та редакторів глянцю.

Британська модель 30-річна Адвоа Абоа взяла участь у презентації книги Едварда Еннінфула "Видима людина", яка відбулася в готелі Claridge's 4 вересня 2022 року в Лондоні.

Для виходу дівчина вибрала дуже ефектне вбрання. Адвова одягла напівпрозору сукню з пікантним декольте, повністю розшиту палетками.

Вбрання вона доповнила леопардовими ляпанцями на високій платформі і такою самою сумочкою.

Адвоа Абоа / Фото: Getty Images

Пікантність образу полягала в тому, що сукня не приховувала відсутність ліфчика та наявність чорних трусів, все це можна було розглянути у всіх подробицях.

Читайте також: